Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,70%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов цементной промышленности, цементной промышленности и металлургической промышленности.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted подорожал на 0,70%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Rectron Ltd (TW:2302), которые подорожали на 0,74 п. (9,97%), закрывшись на отметке в 8,16. Котировки Ta Chen Stainless Pipe Co Ltd (TW:2027) выросли на 4,40 п. (9,95%), завершив торги на уровне 48,60. Бумаги Grand Ocean Retail Group Ltd (TW:5907) выросли в цене на 2,70 п. (9,91%), закрывшись на отметке 29,95.

Лидерами падения стали акции Hotel Holiday Garden (TW:2702), цена которых упала на 2,55 п. (9,94%), завершив сессию на отметке 23,10. Акции Tah Tong Textile Co Ltd (TW:1441) поднялись на 1,60 п. (9,82%), закрывшись на уровне 14,70, а Sun Race Sturmey-Archer Inc (TW:1526) снизились в цене на 3,30 п. (9,78%) и завершили торги на отметке 30,45.

На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (573) превысило количество закрывшихся в минусе (233), а котировки 110 акций практически не изменились.

Котировки акций Ta Chen Stainless Pipe Co Ltd (TW:2027) выросли до исторического максимума, поднявшись на 9,95%, 4,40 п., и завершили торги на отметке 48,60.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,33%, или 0,22, достигнув отметки $67,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,28%, или 0,20, до $72,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,25%, или 3,00, до отметки $1.201,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD снизилась на 0,21% до 30,793, а котировки TWD/CNY не изменились 0,00%, достигнув отметки 0,2240.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 96,07.