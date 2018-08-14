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Пока выдыхаем: курс доллара к рублю после недельного роста начал снижаться
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Пока выдыхаем: курс доллара к рублю после недельного роста начал снижаться 

e1.ru 20 минут назад
Фото: e1.ru
Центробанк опустил официальный курс доллара на полтора рубля — с 68,22 (такой курс был в конце вчерашнего дня) до 66,75 рублей. Подешевел со вчерашнего дня и евро: с 77,65 до 77,32 рубля.
Банки тоже продают и покупают валюту дешевле, чем вчера. Вот так, например, выглядит таблица изменения стоимости доллара в Сбербанке:
Аналитики связывают падение рубля, во-первых, с перспективой санкций США в отношении России. А во-вторых, валюты развивающихся стран, в том числе и курс рубля, «подкосила» ситуация в Турции, в отношении которой в США удвоили пошлины на ввоз стали и алюминия, а ещё ввели санкции в отношении двух министров — за отказ выдать гражданина США, которого обвиняют в попытке госпереворота в Турции.
Но после падения курса лиры он снова начал подниматься — и рубль тоже.
«К полудню турецкая лира выросла на 5%, тогда как российский рубль также демонстрировал одну из наилучших динамик валют развивающихся рынков, прибавив порядка 1,5%. Стоит отметить, что поддержку рублю также оказало удорожание нефтяных котировок», — сообщили аналитики инвестиционной компании «Финам».
О том, как колебание курса валют может сказаться на простых гражданах, читайте в прогнозах аналитиков.
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