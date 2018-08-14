Пока выдыхаем: курс доллара к рублю после недельного роста начал снижаться

Центробанк опустил официальный курс доллара на полтора рубля — с 68,22 (такой курс был в конце вчерашнего дня) до 66,75 рублей. Подешевел со вчерашнего дня и евро: с 77,65 до 77,32 рубля.

Банки тоже продают и покупают валюту дешевле, чем вчера. Вот так, например, выглядит таблица изменения стоимости доллара в Сбербанке

Аналитики связывают падение рубля, во-первых, с перспективой санкций США в отношении России. А во-вторых, валюты развивающихся стран, в том числе и курс рубля, «подкосила» ситуация в Турции, в отношении которой в США удвоили пошлины на ввоз стали и алюминия, а ещё ввели санкции в отношении двух министров — за отказ выдать гражданина США, которого обвиняют в попытке госпереворота в Турции.

Но после падения курса лиры он снова начал подниматься — и рубль тоже.

«К полудню турецкая лира выросла на 5%, тогда как российский рубль также демонстрировал одну из наилучших динамик валют развивающихся рынков, прибавив порядка 1,5%. Стоит отметить, что поддержку рублю также оказало удорожание нефтяных котировок», — сообщили аналитики инвестиционной компании «Финам».

О том, как колебание курса валют может сказаться на простых гражданах, читайте в прогнозах аналитиков.