Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года

Курс доллара превысил 68 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник превысил 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 г.

Стоимость американской валюты доходила до 68,66 руб. /$ (+94 коп., или 1,4% к закрытию торгов пятницы), к 10.25 мск курс скорректировался до 68,2 руб. /$

Рубль начал слабеть к доллару и евро с 8 августа на фоне новостей о новых санкциях. Госдепартамент США анонсировал очередные ограничительные меры против России из-за «дела Скрипалей». Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта и запрет «Аэрофлоту» летать в США, может вступить в силу в ноябре, если Россия не гарантирует отказ от использования химоружия.