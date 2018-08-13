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Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
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Курс доллара превысил 68 рублей 

Ведомости 24 минуты назад
Фото: Reuters
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник превысил 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 г.
Стоимость американской валюты доходила до 68,66 руб. /$ (+94 коп., или 1,4% к закрытию торгов пятницы), к 10.25 мск курс скорректировался до 68,2 руб. /$
Рубль начал слабеть к доллару и евро с 8 августа на фоне новостей о новых санкциях. Госдепартамент США анонсировал очередные ограничительные меры против России из-за «дела Скрипалей». Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта и запрет «Аэрофлоту» летать в США, может вступить в силу в ноябре, если Россия не гарантирует отказ от использования химоружия.
Параллельно сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение транзакций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа, а также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.
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