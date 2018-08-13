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Доллар на торгах превысил 68 рублей впервые за два года
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Доллар на торгах превысил 68 рублей впервые за два года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 68 рублей впервые с 2016 года, об этом свидетельствуют данные биржи.
В начале торгов курс доллара к рублю увеличился на 72 коп. до 68,4 руб., курс евро к рублю вырос на 65 коп. до 77,9 руб.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,16%, составив $67,52 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,32% — до $72,58 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти.
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