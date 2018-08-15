Мировые цены на нефть снижаются

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть падают. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до $72,3 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до $66,72 за баррель.

Накануне после стремительного обвала российской валюты, начавшегося на прошлой неделе на фоне объявления новых санкций в отношении России, во вторник рубль укрепился.

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