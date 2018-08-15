Ещё
Мировые цены на нефть снижаются
Далее:
Читайте также:
Ещё
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
66.94
75.60
75.89
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.36
+0.22 Золото
1187.83
–0.01 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1333
–0.0327
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Мировые цены на нефть снижаются 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть падают. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до $72,3 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до $66,72 за баррель.
Накануне после стремительного обвала российской валюты, начавшегося на прошлой неделе на фоне объявления новых санкций в отношении России, во вторник рубль укрепился.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Газета.Ru: последние новости
Фондовый рынок США открылся разнонаправленно Силуанов не исключил отказа от доллара при расчетах за нефть Силуанов прокомментировал ситуацию на финансовых рынках России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине210
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным221
Доллар доигрался340
Найден способ украсть деньги из банкоматов по всему миру4
Больнее падать: рубль отыгрался на нефти5
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение