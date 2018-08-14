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Рубль начал торги ростом впервые за неделю
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Рубль начал торги ростом впервые за неделю 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Рубль впервые со вторника, 7 августа, вырос на открытии торгов к доллару и к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
В начале торгов курс доллара к рублю снизился на 78 коп. до 67,02 руб., курс евро — на 77 коп. до 76,56 руб.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,34% — до $72,86 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти.
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