Рубль начал торги ростом впервые за неделю

Рубль впервые со вторника, 7 августа, вырос на открытии торгов к доллару и к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

В начале торгов курс доллара к рублю снизился на 78 коп. до 67,02 руб., курс евро — на 77 коп. до 76,56 руб.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,34% — до $72,86 за баррель.

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