Прогноз: Банк Японии сократит покупки акций

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Банк Японии приобрел так много бумаг биржевых индексных фондов (ETF), что он фактически владеет контрольным пакетом акций на рынке. Теперь инвесторы рассматривают перспективу сокращения покупок, пишет Bloomberg

Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Наблюдатели ожидают, что центробанк Японии постепенно сократит покупки ETF, что можно рассматривать как расширение его «незаметного сворачивания» стимулов. Покупки облигаций уже сократилась почти до половины от целевых объемов.

Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам двухдневного заседания в июле Банк Японии сохранил годовой объем покупок ETF на уровне 6 трлн иен ($54 млрд). Однако регулятор заявил, что объем покупок будет зависеть от рыночных условий.

Это было одно из нескольких изменений, направленных на устранение побочных эффектов ультрамягкой денежно-кредитной политики, которая вызвала искажения на рынках облигаций и акций.

"Независимо от того, объявят ли они об этом напрямую, я ожидаю, что Банк Японии начнет покупать меньше [ETF]", — говорит главный аналитик Monex Inc. в Токио Нана Оцуки.

По состоянию на конец октября Банк Японии владел 74% рынка ETF по сравнению с 65% годом ранее, отмечает Bloomberg.

В прошлом году ЦБ Японии купил бумаги ETF на 5,9 трлн иен.

Покупки облигаций могут служить примером того, как регулятор может поступить с ETF. Формально центробанк сохраняет цель покупки облигаций на 80 трлн иен в год, но фактически объем покупок сократился до 46,5 трлн иен.

По мнению главного глобального стратега Tokai Tokyo Research Institute Co. Седзи Хиракавы, дневной объем покупок ETF может не измениться, однако Банк Японии будет совершать покупки реже.

"До сих пор, если рынок снижался на 0,1% на утренних торгах, Банк Японии, как правило, покупал, — пояснил эксперт. — Но этот порог может быть изменен до 1%".