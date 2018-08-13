Ещё
Прогноз: Банк Японии сократит покупки акций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
67.90
77.50
77.80
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.65
+0.21 Золото
1206.87
–0.09 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1372
–0.0333
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Прогноз: Банк Японии сократит покупки акций 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Банк Японии приобрел так много бумаг биржевых индексных фондов (ETF), что он фактически владеет контрольным пакетом акций на рынке. Теперь инвесторы рассматривают перспективу сокращения покупок, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA
Наблюдатели ожидают, что центробанк Японии постепенно сократит покупки ETF, что можно рассматривать как расширение его «незаметного сворачивания» стимулов. Покупки облигаций уже сократилась почти до половины от целевых объемов.
Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам двухдневного заседания в июле Банк Японии сохранил годовой объем покупок ETF на уровне 6 трлн иен ($54 млрд). Однако регулятор заявил, что объем покупок будет зависеть от рыночных условий.
Это было одно из нескольких изменений, направленных на устранение побочных эффектов ультрамягкой денежно-кредитной политики, которая вызвала искажения на рынках облигаций и акций.
"Независимо от того, объявят ли они об этом напрямую, я ожидаю, что Банк Японии начнет покупать меньше [ETF]", — говорит главный аналитик Monex Inc. в Токио Нана Оцуки.
По состоянию на конец октября Банк Японии владел 74% рынка ETF по сравнению с 65% годом ранее, отмечает Bloomberg.
В прошлом году ЦБ Японии купил бумаги ETF на 5,9 трлн иен.
Покупки облигаций могут служить примером того, как регулятор может поступить с ETF. Формально центробанк сохраняет цель покупки облигаций на 80 трлн иен в год, но фактически объем покупок сократился до 46,5 трлн иен.
По мнению главного глобального стратега Tokai Tokyo Research Institute Co. Седзи Хиракавы, дневной объем покупок ETF может не измениться, однако Банк Японии будет совершать покупки реже.
"До сих пор, если рынок снижался на 0,1% на утренних торгах, Банк Японии, как правило, покупал, — пояснил эксперт. — Но этот порог может быть изменен до 1%".
Вести Экономика: последние новости
Эксперты оценили возможное влияние новых санкций США на валюту РФ Силуанов: Россия уходит от доллара ЦБ Китая ослабил юань к доллару до минимума с мая 2017 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года216
Вашингтон «убьет» рубль к концу года725
Почему никто не будет спасать рубль36
AliExpress начал блокировать россиян74
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение