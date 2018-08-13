Рынок акций Китая закрылся разнонаправленно, Shanghai Composite снизился на 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов ПО и компьютерных услуг, технологий и технологий и оборудования. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах банковских услуг, страхования и финансов.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite подешевел на 0,32%, индекс SZSE Component поднялся на 0,36%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Shen Ma Industry Co Ltd (SS:600810), которые подорожали на 1,820 п. (10,03%), закрывшись на отметке в 19,970. Котировки ButOne Information Corp XiAn (SS:600455) выросли на 2,140 п. (10,01%), завершив торги на уровне 23,510. Бумаги Liaoning Fu-An Heavy Industry Co Ltd (SS:603315) выросли в цене на 1,150 п. (10,00%), закрывшись на отметке 12,650.

Лидерами падения стали акции Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co Ltd (SS:600515), цена которых упала на 1,120 п. (10,04%), завершив сессию на отметке 10,040. Акции Zhejiang Three Stars New Materials Co Ltd (SS:603578) поднялись на 1,82 п. (7,25%), закрывшись на уровне 23,27, а First Tractor Co Ltd (SS:601038) снизились в цене на 0,390 п. (6,81%) и завершили торги на отметке 5,340.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd (SZ:002648), которые подорожали на 10,02% до отметки 10,32, Guangdong Eastone Century Technology Co Ltd (SZ:300310), которые набрали 10,00%, закрывшись на уровне 5,28, а также акции Westone Information Industry Inc (SZ:002268), которые повысились на 9,99%, завершив сессию на отметке 21,14.

Лидерами падения стали акции Harbin Gloria Pharmaceuticals (SZ:002437), которые снизились в цене на 10,02%, закрывшись на отметке 5,57. Акции компании Giant Network Group Co Ltd (SZ:002558) потеряли 9,93% и завершили сессию на уровне 20,05. Котировки Dongjiang Environmental Co Ltd (SZ:002672) снизились в цене на 8,00% до отметки 13,80.

На Шанхайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (776) превысило количество закрывшихся в плюсе (593), а котировки 59 акций практически не изменились.

Котировки акций Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co Ltd (SS:600515) упали до 52-недельного минимума, упав на 10,04%, 1,120 п., и завершили торги на отметке 10,040. Котировки акций Harbin Gloria Pharmaceuticals (SZ:002437) упали до минимума, подешевев на 10,02%, 0,62 п., и завершили торги на отметке 5,57.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, вырос на 6,29% до отметки 21.79.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,57%, или 7,00, достигнув отметки $1.212,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,35%, или 0,24, до $67,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,38%, или 0,28, до отметки $72,53 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY выросла на 0,45% до 6,8782, а котировки EUR/CNY повысились на 0,15%, достигнув отметки 7,8239.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 96,34.