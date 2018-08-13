Ещё
Индекс Мосбиржи в начале недели будет «обживать» диапазон 2250-2300 п
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
67.90
77.50
77.80
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.68
+0.25 Золото
1206.87
–0.09 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1372
–0.0333
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Индекс Мосбиржи в начале недели будет «обживать» диапазон 2250-2300 п 

Прайм 48 минут назад
На мировых рынках в начале недели преобладают негативные настроения, вызванные новыми действиями США, обостряющими ситуацию в глобальной экономике. После объявления о введении США повышенных пошлин на сталь и алюминий, поставляемые из Турции, одного из ключевых союзников Америки на Ближнем Востоке, финансовый кризис в последней продолжил обостряться, приведя к обвалу не только турецкой лиры (турецкая валюта вышла на новые исторические минимумы против доллара), но и к заметному спаду аппетита к риску. Усилилось давление на активы развивающихся стран: помимо турецкой истории, негативно сказались и новые санкций против России. На этом фоне валюты ЕМ слабели, а индекс MSCI EM потерял 1,5%. Следом снижались и развитые рынки: ключевые европейские индексы в пятницу потеряли 1%-2%, индексы США просели на 0,7%-0,8%.
Сегодня ситуация выглядит менее драматично — представленный Турцией план по стабилизации ситуации на финансовых рынках способствует локальному снижению напряженности, хотя и выглядит недостаточным для кардинального улучшения. Настроения на глобальных рынках по состоянию на утро понедельника мы квалифицируем как умеренно-негативные: сегодня в Азии большинство биржевых индексов снижается, на отрицательной территории находятся и фьючерсы на фондовые индексы США и Европы.
Лишь ситуация на рынке нефти выглядит неплохой: цены на нефть марки Brent удерживаются в зоне 71-73 долл. /барр. на фоне стабильности долларовых ставок (в пятницу, на фоне ухода от риска доходность 10-летних UST опустилась чуть ниже 2,9% впервые за три недели), балансирующей крепость доллара. Учитывая скудость экономического календаря, рынки, по нашему мнению, сегодня продолжат находиться в минорном настроении, осмысливая действия Турции, предпринимаемые для нормализации ситуации на рынках и в экономике.
Российский фондовый рынок, как мы опасаемся, останется под умеренным давлением сегодня: слабость валют ЕМ, а также перспектива ужесточения санкционного давления со стороны США ввиду подготавливаемых в Сенате законопроектов, и предложения по изъятию сверхдоходов способствуют сохранению консервативного отношения участников рынка к большинству секторов на нашем рынке акций, кроме нефтегазового. Ждем, что индекс Мосбиржи в начале недели будет «обживать» район 2250-2300 пунктов в ожидании улучшения ситуации на внешних рынках.
Прайм: последние новости
Доллар дешевеет к евро перед заседаниями ФРС, ЦБ Японии и Англии Российский рынок акций падает в пределах 1% в начале торгов понедельника Действия американских властей подрывают устойчивость доллара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года208
Вашингтон «убьет» рубль к концу года725
Почему никто не будет спасать рубль30
AliExpress начал блокировать россиян74
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение