Индекс Мосбиржи в начале недели будет «обживать» диапазон 2250-2300 п

На мировых рынках в начале недели преобладают негативные настроения, вызванные новыми действиями США, обостряющими ситуацию в глобальной экономике. После объявления о введении США повышенных пошлин на сталь и алюминий, поставляемые из Турции, одного из ключевых союзников Америки на Ближнем Востоке, финансовый кризис в последней продолжил обостряться, приведя к обвалу не только турецкой лиры (турецкая валюта вышла на новые исторические минимумы против доллара), но и к заметному спаду аппетита к риску. Усилилось давление на активы развивающихся стран: помимо турецкой истории, негативно сказались и новые санкций против России. На этом фоне валюты ЕМ слабели, а индекс MSCI EM потерял 1,5%. Следом снижались и развитые рынки: ключевые европейские индексы в пятницу потеряли 1%-2%, индексы США просели на 0,7%-0,8%.

Сегодня ситуация выглядит менее драматично — представленный Турцией план по стабилизации ситуации на финансовых рынках способствует локальному снижению напряженности, хотя и выглядит недостаточным для кардинального улучшения. Настроения на глобальных рынках по состоянию на утро понедельника мы квалифицируем как умеренно-негативные: сегодня в Азии большинство биржевых индексов снижается, на отрицательной территории находятся и фьючерсы на фондовые индексы США и Европы.

Лишь ситуация на рынке нефти выглядит неплохой: цены на нефть марки Brent удерживаются в зоне 71-73 долл. /барр. на фоне стабильности долларовых ставок (в пятницу, на фоне ухода от риска доходность 10-летних UST опустилась чуть ниже 2,9% впервые за три недели), балансирующей крепость доллара. Учитывая скудость экономического календаря, рынки, по нашему мнению, сегодня продолжат находиться в минорном настроении, осмысливая действия Турции, предпринимаемые для нормализации ситуации на рынках и в экономике.

Российский фондовый рынок, как мы опасаемся, останется под умеренным давлением сегодня: слабость валют ЕМ, а также перспектива ужесточения санкционного давления со стороны США ввиду подготавливаемых в Сенате законопроектов, и предложения по изъятию сверхдоходов способствуют сохранению консервативного отношения участников рынка к большинству секторов на нашем рынке акций, кроме нефтегазового. Ждем, что индекс Мосбиржи в начале недели будет «обживать» район 2250-2300 пунктов в ожидании улучшения ситуации на внешних рынках.