Акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в Старом Крюково в августе

Каждый желающий сможет помочь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для этого достаточно стать участником акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» и принести в пункт сбора одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности.

Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, всего откроется более 200 пунктов. Список пунктов сбора помощи можно найти на сайте Мэра и Правительства Москвы

В 2017 году участниками акции стали более 6,1 тысячи москвичей и 473 коммерческие и торговые организации.