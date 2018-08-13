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Бумаги En+ выросли на 4%
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Бумаги En+ выросли на 4% на новостях о готовности Дерипаски снизить долю в компании 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group Олега Дерипаски на торгах Московской биржи выросли на фоне сообщений о готовности Дерипаски снизить долю в En+ ниже 45% через передачу акций ВТБ.
Как свидетельствуют данные торгов, максимальный рост бумаг равнялся 4,6% — до 293 рублей. По состоянию на 10:55 мск рост составил 3,6% — до 290 рублей за GDR.
Ранее издание Financial Times сообщило, что En+ представила в минфин США окончательный план по выводу компании из-под санкций — через снижение доли Дерипаски в компании ниже 45% путем передачи акций банку ВТБ. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%.
В настоящее время ВТБ контролирует 9,62% акций En+. Пакет вырос после того, как связанная с китайской CEFC группа Anаn, выкупившая 6,25% акций En+ в ходе IPO, передала их банку после получения от него margin call (требование дополнительного взноса залога).

О санкциях со стороны США

"Русал" подпал под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября 2018 года.
Одним из условий отмены санкций в отношении компании минфин США назвал снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере "Русала" — компании En+. В минфине затем отметили, что снижение доли Дерипаски необязательно приведет к отмене санкций против подконтрольного этой группе "Русала".
С 25 мая Дерипаска покинул совет директоров "Русала".
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