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PetroChina рассматривает возможность приостановить закупки СПГ из США
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PetroChina рассматривает возможность приостановить закупки СПГ из США 

Investing.com Россия 44 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Согласно опубликованной в понедельник информации агентством Bloomberg, компания PetroChina Co Ltd (HK:0857) рассматривает возможность приостановить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США в зимний период. Это вызвано введением пошлин из-за продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем.
Указывая на данные осведомленных источников, в статье Bloomberg говорится о том, что китайская компания собирается поставлять СПГ из других стран или обмениваться поставками из США с другими странами Восточной Азии.
По информации Bloomberg, Китай стремится обеспечить поставки СПГ и избежать дефицита природного газа и резкого роста цен на него в зимний период, когда газ используется для отопления.
Наибольшая газопоставляющая компания Китая China National Petroleum подписала 25-летний контракт на поставки американского СПГ и некоторые из поставок должны быть сделаны уже в этом году.
«Введение Китаем пошлин на импорт СПГ из США означает смену стратегии, но это, скорее, ударит по потребителям в Китае, чем по экспортерам из США. Просто покупатели в Китае заплатят более высокую цену за импорт», — полагает Кэти Бейс, аналитик из Height Securities LLC.
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