Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года‍

Москва, 13 августа / Синьхуа / — Курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 68-рублевую отметку впервые с 18 апреля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 72 коп., евро — на 65 коп. Курс доллара впервые с 18 апреля 2016 года превысил 68 руб. Евро пересек отметку в 78 руб впервые с 11 апреля 2018 года.

Индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7 процента, до отметки в 2258,65 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,9 проц. — до 1046,92 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Напомним, курс рубля начал резко снижаться после того, как стало известно о подготовке США новых санкций против России. —0—