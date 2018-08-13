Евро — 78, доллар — 68: рубль падает вслед с турецкой лирой

Под давлением санкционных рисков, а также негатива со стороны резкого ослабления турецкой лиры, которое тоже оказывает влияние на валюты развивающихся рынков, в начале торгов 13 августа рубль продолжает свое падение к евро и доллару.

Впервые с апреля 2016 года американская валюта торгуется выше отметки в 68 рублей, курс евро в начале торгов 13 августа впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.

"Во всяком случае, ситуация в Турции оказывает влияние на все рискованные активы", — добавил он.