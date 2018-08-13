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Евро — 78, доллар — 68: рубль падает вслед с турецкой лирой
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Евро — 78, доллар — 68: рубль падает вслед с турецкой лирой 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Под давлением санкционных рисков, а также негатива со стороны резкого ослабления турецкой лиры, которое тоже оказывает влияние на валюты развивающихся рынков, в начале торгов 13 августа рубль продолжает свое падение к евро и доллару.
Впервые с апреля 2016 года американская валюта торгуется выше отметки в 68 рублей, курс евро в начале торгов 13 августа впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.
Эксперт Андрей Кочетков из «Открытие Брокера» в комментарии РИА Новости предположил, что «рРоссийский рубль также может продолжить свое ослабление вслед за турецкой лирой».
"Во всяком случае, ситуация в Турции оказывает влияние на все рискованные активы", — добавил он.
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