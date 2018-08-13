Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют 

Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.07 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,96% — до 6,31 доллара, "Лукойла" — на 0,93%, до 67,13 доллара, "Новатэка" — на 0,24%, до 148,55 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,66% — до 4,22 доллара, "Газпром нефти" — на 3,22%, до 24,05 доллара.
Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 0,72% — до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,69%, до 11,08 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали при этом на 1,41%, до 18,03 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,63% — до 16,02 доллара, "Северстали" — на 0,24%, до 14,54 доллара, НЛМК — на 1%, до 22,32 доллара.
Цена бумаг "Магнита" снижалась на 2,35%, до 14,53 долларов, "Ленты" — на 1,34%, до 4,59 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 3,57%, до 2,46 доллара.