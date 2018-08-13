68 за доллар: Рубль в крутом пике

13 августа, в начале торгов на Московской бирже , курс доллара рванул вверх — до отметки 68,66 руб. /$. Это максимум с 18 апреля 2016 года, и почти на 1 рубль выше закрытия сессии в пятницу. В итоге за четыре дня роста американская валюта подорожала более чем на 5 руб.

Курс евро достигал отметки 78,15 руб. /€ — максимума с апреля 2018 года.

Аналитики уверены, что доллар взлетел чисто на геополитических рисках. В качестве доказательства они сравнивают ситуацию с мартом текущего года. Тогда нефть стоила $70–71, а курс доллара оставался в диапазоне 57–57,5 руб. /$. Сейчас нефть стоит примерно так же, но изменилась ситуация с антироссийскими санкциями.

В марте жесткими ограничительными мерами, как говорится, не пахло. Сейчас, напротив, все ждут, что 22 августа вступит в силу первый пакет новых санкций, которые анонсировал Белый дом. На подходе и «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами.

ВТБ, ВЭБа и В экономической части проекта закона наиболее важно требование запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских госбанков, в том числе Сбербанка Промсвязьбанка . Кроме того, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель — правда, только с новыми выпусками.

«Акт» еще не принят, и возможно будет смягчен. Но иностранные держатели российских ОФЗ сочли за лучшее избавиться от долговых бумаг. В результате в начале дня ОФЗ подешевели на 0,1–0,6% номинала, а их доходность приблизилась к отметке 8,3% годовых.

Надо думать, медвежья игра на бирже будет продолжена. И не только из-за давления американских властей на Россию. Рубль продолжает терять позиции еще и на фоне общего роста курса доллара США в мире.

По данным агентства Reuters, в ходе торгов 10 августа индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) впервые с июля 2017 года поднялся выше уровня 96 пунктов. Сильнее всего пострадали валюты развивающихся стран — турецкая лира, ранд ЮАР, венгерский форинт.

Обвал мировых валют против доллара США, считают аналитики, спровоцирован опасениями Европейского центрального банка (ЕЦБ) из-за дешевеющей турецкой лиры. Регулятор считает, что ряд крупных европейских банков — испанский BBVA, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas, — находятся в зоне риска. Все они ведут в Турции крупные операции, между тем, турецкие заемщики могут начать объявлять о дефолте по кредитам в иностранной валюте, на долю которых приходится 40% активов банковского сектора Турции.

Нервозности биржевикам добавил и президент США Дональд Трамп . 10 августа он заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. То есть, дал понять, что ждать пощады от Вашингтона не приходится — ни туркам, ни русским.

До каких отметок при таком раскладе может провалиться курс рубля?

— Рубль вынужден платить геополитическую премию, причем к санкционным сюжетам добавляется ситуация на развивающихся рынках, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников . — С 10 августа началось глубокое падение турецкой лиры — за день она потеряла 15%, и продолжает движение вниз. А падающий рубль начинают догонять южноафриканский ранд и бразильский реал. В целом, ситуация на развивающихся рынках хрупкая и нестабильная.

Торговая война США с Китаем, практически удвоение американских пошлин на сталь и алюминий из Турции — все это дестабилизирует глобальный финансовый рынок, и создает дополнительные предпосылки для ослабления рубля.

Эта нестабильность будет сохраняться, на мой взгляд, в течение нескольких недель. Возможно — нескольких месяцев. Все это время будет риск, что финансовые рынки могут резко скорректироваться вниз, и это придаст дополнительную скорость процессу ослабления рубля.

«СП»: — Будет ли Банк России вмешиваться в ситуацию и выравнивать курс?

— С 9 августа ЦБ РФ не присутствует на валютном рынке, и не ведет скупку валюты. И есть подозрение, что это продлится до 17 августа. Тем не менее, рубль даже в такой ситуации частично отыграл 13 августа падение — его курс опустился чуть ниже 68 рублей за доллар.

В целом, создается ощущение, что к концу торговой недели рубль выйдет в коридор 65-67 за доллар. И продержится в этом интервале до 22-23 августа, когда Минфин США обнародует новые санкции.

«СП»: — Эти санкции сильно обвалят российскую валюту?

— США могут ввести целую линейку санкций, от весьма болезненных до символических. На каких опциях они остановятся, сейчас сказать трудно. Тем не менее, вероятность масштабных санкций по госдолгу РФ сегодня оценивается как слабая — она составляет около 15%.

В принципе, потенциал ослабления рубля сохраняется. Но если санкции Белого дома будут достаточно умеренными, рынки могут на них и не отреагировать. Просто потому, что игра против рубля уже сыграна — как говорят биржевики, на непроверенном событии. Если теперь проверенное событие окажется ниже ожиданий, рынки его не заметят. Если выше ожиданий — дополнительное ослабление рубля возможно, но вероятность этого не выше 50%.

Здесь надо понимать: переукрепление доллара самой Америке не на руку. Поскольку это ухудшает и без того очень дефицитный торговый баланс США, и может быть использовано Китаем и ЕС для обвинения Вашингтона в манипулировании валютным курсом.

По финансовой логике, США следовало бы воздержаться от резких действий, в том числе в отношении России. Но логика политическая у американцев может быть совершенно другой. И она будет давать о себе знать ближе к сентябрю, когда закончится отпуск у Конгресса, и начнется подготовка к ноябрьским выборам всех 435 членов Палаты представителей, а также 33 из 100 американских сенаторов.

«СП»: — Насколько может подешеветь рубль при самом катастрофическом сценарии?

— Примерно на 15% — если реализуются все нынешние положения сенаторского «Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», что крайне маловероятно. Да, риски ослабления рубля имеют место. Но оснований для масштабной паники — чтобы немедленно бежать и скупать валюту — я не вижу.

К тому же остается фактор нефти. США, по всей видимости, все же пойдут на ужесточение санкций в отношении Ирана — и это неизбежно подтолкнет нефтяные цены к росту. А растущая нефть, понятно, всегда будет поддерживать рубль. По прогнозам пятой части экспертного сообщества, цена барреля к концу года составит более $75.

Впрочем, другие эксперты уверены, что торговая война США-Китай приведет к жесткой посадке экономики Поднебесной в четвертом квартале 2018 года. В результате спрос на нефть упадет, а цены на «черное золото» улетят к $60 за баррель. Но это уже будет означать вползание мировой экономики в глобальный кризис. И пойдет ли Трамп на такой сценарий — вопрос пока открытый.

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