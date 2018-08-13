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Золото — лучший актив в нестабильном мире
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Золото — лучший актив в нестабильном мире 

Прайм 25 минут назад
Дональд Трамп все более отчетливо погружает мировую экономику в протекционистские войны. США в экономическом плане воюет если не со всем миром, то точно с доброй половиной. Под удар пошлин Трампа попала Европа, Китай и другие страны. Одновременно с этим США объявляют санкции России, Ирану и Турции. Все это США делают, скорее всего, отнюдь не в целях «спасения мира». США таким образом пытаются банально продавить свои финансовые интересы. Ведь увеличивая финансовые страхи, они продают свой доллар, который имеет статус мировой резервной валюты, а также продают свой растущий до небес государственный долг.
Рост доллара США на мировых финансовых рынках в этих условиях можно назвать искусственным. Ничто не гарантирует, что уже в ближайшем будущем атаки США на другие страны бумерангом не ударят по самому же доллару, что приведет к снижению его стоимости.
Инвесторам в этих условиях, сложно сделать выбор, в какой валюте лучше всего сберечь свои деньги. Валюты других стран в данный момент падают в цене. Доллар в альтернативе также не является лучшей инвестицией, поскольку все может быстро поменяться. Поэтому лучшим активом в текущее нестабильное время является золото — актив, который за тысячелетия доказал свою инвестиционную стабильность. Имея золото, можно понести потери из-за падения цены в краткосрочном горизонте времени, но в долгосрочном горизонте цены на золото всегда росли и почти всегда полностью нивелировали рост инфляции.
К тому же в текущий момент цены на золото очень привлекательны и для спекулятивных покупок. Цена золота при курсе 1200 долларов за унцию достигла многолетнего уровня поддержки в большом многолетнем тренде роста. Как я полагаю, текущий глобальный тренд роста цен на золото сохранится, учитывая все те проблемы, которые на сегодняшний день испытывает мировая финансовая система, начиная от огромного количества напечатанных денег и заканчивая торговыми войнами Трампа.
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