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СМИ: Иран намерен предложить скидку на нефть своим азиатским клиентам
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СМИ: Иран намерен предложить скидку на нефть своим азиатским клиентам 

ТАСС 12 минут назад
ТАСС, 13 августа. Иран намерен предоставить скидку на покупку нефти своим клиентам в Азии. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA со ссылкой на источник в министерстве нефти страны.
"Скидка для клиентов является нормальной практикой на мировом рынке, к которой прибегают все производители, — сказал источник. — В данный момент ведется согласование долгосрочных контрактов на продажу нефти".
Источник добавил, что «рынок Азии имеет большее значение, чем другие рынки, поскольку здесь находятся крупные экономические игроки, такие как Индия и Китай». «Эти страны быстро развиваются, поэтому они увеличивают потребление нефти», — отметил он.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить «до нуля» нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять.
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