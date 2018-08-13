«Сибур» планирует выплатить дивиденды за первое полугодие

«Сибур» планирует выплатить дивиденды за первое полугодие 2018 года, говорится в сообщении компании. Совет директоров «Сибура» рассмотрит соответствующий вопрос в ходе заседания 13 августа.

«Рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Сибур Холдинг» по размеру дивидендов по результатам работы за шесть месяцев 2018 года, порядку и срокам их выплаты», — говорится перечислении вопросов повестки заседания совета директоров.

Также совет директоров рассмотрит отчет об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы за первое полугодие 2018 года, примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и обсудит сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Как ранее сообщало RNS, осенью 2017 года акционеры «Сибура» приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 4,5 рубля на обыкновенную акцию. Всего на выплату промежуточных дивидендов было направлено 9,803 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2016 году.