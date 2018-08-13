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Турция давит на рубль
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Турция давит на рубль 

News.ru 1 час назад
Наступление новой торговой недели сопровождается некоторой разрядкой обстановки на мировых финансовых рынках за счёт интервенций властей Турции, которые снизили резервные требования к банкам и заверили инвесторов в возможности предоставить необходимый уровень ликвидности. Так, поле продолжения внушительных распродаж в Азии, европейские площадки торгуются с более скромными потерями, в пределах 0,5%.
Беспокойство по поводу заражения банковской системы через турецких кредиторов и инфляционных последствий обвала лиры к историческим максимумам немного ослабло, но ситуация с Турцией остается в центре внимания инвесторов, отодвинув торговые войны на задний план, отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт.
Российские фондовые площадки также сохраняют негативный настрой, но просадка выглядит умеренной.
Против «россиянина», помимо ситуации в Турции, которая снижает привлекательность активов развивающегося сегмента в целом, играют дешевеющая нефть, укрепление доллара и главное — предстоящие санкции со стороны США. Трейдеры продолжают отыгрывать анонсированные Белым домом ограничения в отношении РФ, которые будут вводиться в два этапа. Далее рубль будет реагировать на сигналы с внешнеполитического фронта в зависимости от уровня жесткости риторики США.
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