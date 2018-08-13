ВТБ Капитал признан лучшим консультантом среди инвестиционных банков в РФ

Победители должны соответствовать ряду критериев, включая участие в крупных сделках по слиянию и поглощению, экспертизу в финансовой сфере, инновационные методы работы с клиентами. Финалисты отбирались путем голосования участников рынка и экспертного жюри ключевых руководителей Finance Monthly.