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ВТБ Капитал признан лучшим консультантом среди инвестиционных банков в РФ
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ВТБ Капитал признан лучшим консультантом среди инвестиционных банков в РФ 

АиФ Казань 56 минут назад
Фото: АиФ Казань
Победители должны соответствовать ряду критериев, включая участие в крупных сделках по слиянию и поглощению, экспертизу в финансовой сфере, инновационные методы работы с клиентами. Финалисты отбирались путем голосования участников рынка и экспертного жюри ключевых руководителей Finance Monthly.
Риккардо Орчел, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, отметил: «Мы гордимся тем, что ВТБ Капитал стал лауреатом награды Finance Monthly M&A Awards 2018, и признательны столь высокой оценке инвестиционно-банковского сообщества и экспертного жюри. В течение последних лет ВТБ Капитал сохраняет позиции лучшего консультанта по M&A-сделкам в России как в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, так и во время сложной ситуации на рынке. Я уверен, что глубокое понимание основных секторов промышленности и экспертиза на развивающихся рынках команды ВТБ Капитал будет способствовать бизнесу наших клиентов и в дальнейшем».
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