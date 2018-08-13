Усиление санкционного давления приведет к замедлению роста российской экономики

Ускорению роста в добывающем секторе во 2 кв. 2018 г. в значительной степени способствовало увеличение добычи нефти на фоне сохранения весьма неплохого роста добычи угля и газа. Умеренные темпы роста наблюдались также в ключевых сегментах обрабатывающей промышленности. При этом продолжилось падение производства отдельных видов машин и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий.

Темпы роста в строительной отрасли вернулись в область положительных значений, однако при этом наблюдалось резкое падение объемов жилищного строительства. Повышение темпов роста в розничной торговле и секторе услуг происходило на фоне резкого замедления реальных доходов и одновременного роста кредитования населения. Таким образом, необходимо признать, что во 2 кв. 2018 г. инвестиционная активность оставалась довольно слабой, а экономический рост — неустойчивым.

Мы полагаем, что усиление санкционного давления и связанный с ним рост турбулентности на финансовых рынках могут оказать дополнительное негативное влияние на показатели уверенности производителей, что в среднесрочной перспективе приведет к сокращению запасов материальных оборотных средств. Кроме того, новый виток ослабления рубля может негативно сказаться на темпах роста реальных доходов населения и потребительской уверенности, что приведет к ухудшению динамики в торговле и секторе услуг. Несмотря на то что умеренное ослабление рубля может оказать ощутимую поддержку ряду отраслей народного хозяйства, мы видим существенные риски, что темпы экономического роста в этом году окажутся на 0,2–0,3 п.п. ниже нашего текущего прогноза (плюс 1,5%).