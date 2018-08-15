Ритейлер «Дикси» сократил убыток по МСФО в I полугодии в 6,2 раза

МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Группа "Дикси" , крупный российский ритейлер, в первом полугодии 2018 года уменьшила чистый убыток по МСФО в 6,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 235,2 миллиона рублей, следует из отчетности компании. Выручка группы в январе-июне увеличилась на 4% — до 146,723 миллиарда рублей. Первый магазин розничной сети «Дикси» был открыт в Москве в 1999 году. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Бенефициаром «Дикси» является предприниматель Игорь Кесаев