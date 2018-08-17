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«Ростех» инвестирует три миллиарда рублей в развитие промышленной 3D-печати
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«Ростех» инвестирует три миллиарда рублей в развитие промышленной 3D-печати 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Компании авиационного кластера "Ростеха" вложат почти 3 миллиарда рублей в создание специализированного центра, который займется внедрением 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности, сообщила в пятницу пресс-служба госкорпорации.
"Холдинги авиакластера госкорпорации «Ростех» — ОДК, «Вертолеты России», "Технодинамика" и КРЭТ — создают на базе «ММП имени В. В. Чернышева» центр аддитивных технологий, оснащенный передовыми станками. Главной задачей центра станет внедрение промышленной 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности. Для развития этого направления госкорпорация инвестирует почти 3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что планируемая выручка этого центра на 2018-2027 годы оценивается в 13,2 миллиарда рублей, а прибыль от продаж — свыше 3,6 миллиарда рублей.
В «Ростехе» пояснили, что аддитивные технологии, или технологии промышленной 3D-печати — одно из наиболее динамично развивающихся направлений цифрового производства, которое позволяет сократить количество деталей конструкции, уменьшить вес изделия на 25%, срок производства в два раза, а сокращение стоимости может составить до 44%.
"Центр будет выполнять заказы не только для холдингов Ростеха, но и для широкого спектра сторонних компаний, в том числе, зарубежных. По расчетам участников проекта, первая опытная партия деталей будет изготовлена в центре уже в 2019 году. В перспективе центр призван стать ведущим интегратором комплексных решений в области аддитивных технологий для всех заказчиков", — уточнили в госкорпорации.
Госкорпорация «Ростех» создана в 2007 году. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 — в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Консолидированная выручка «Ростеха» в 2017 году составила 1,589 триллиона рублей, консолидированная чистая прибыль — 121 миллиард рублей, EBITDA — 305 миллиардов рублей.
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