Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 1,98%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов судостроительства, коммуникаций и производства стекла.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подешевел на 1,98%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Pacific Metals Co., Ltd. (T:5541), которые подорожали на 95,0 п. (2,51%), закрывшись на отметке в 3.875,0. Котировки NKSJ Holdings, Inc. (T:8630) выросли на 79,0 п. (1,79%), завершив торги на уровне 4.490,0. Бумаги Suzuki Motor Corp. (T:7269) выросли в цене на 103,0 п. (1,46%), закрывшись на отметке 7.163,0.

Лидерами падения стали акции Mitsui Mining and Smelting Co. (T:5706), цена которых упала на 587,5 п. (14,05%), завершив сессию на отметке 3.595,0. Акции The Japan Steel Works, Ltd. (T:5631) поднялись на 237,0 п. (7,62%), закрывшись на уровне 2.873,0, а Taiyo Yuden Co., Ltd. (T:6976) снизились в цене на 175,0 п. (5,86%) и завершили торги на отметке 2.811,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (3109) превысило количество закрывшихся в плюсе (417), а котировки 97 акций практически не изменились.

Котировки акций Mitsui Mining and Smelting Co. (T:5706) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 14,05%, 587,5 п., и завершили торги на отметке 3.595,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 13,06% до отметки 16.19.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,31%, или 0,21, достигнув отметки $67,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,33%, или 0,24, до $72,57 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,57%, или 7,00, до отметки $1.212,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,42% до 110,34, а котировки EUR/JPY упали на 0,81%, достигнув отметки 125,55.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 96,31.