Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов компаний химической и нефтедобывающей промышленности, горнодобывающей промышленности и машиностроения.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Familymart Ltd (T:8028), которые подорожали на 590,0 п. (5,39%), закрывшись на отметке в 11.530,0. Котировки Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (T:9107) выросли на 88,0 п. (4,60%), завершив торги на уровне 2.002,5. Бумаги Pacific Metals Co., Ltd. (T:5541) выросли в цене на 155,0 п. (4,20%), закрывшись на отметке 3.845,0.

Лидерами падения стали акции Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. (T:7735), цена которых упала на 230,0 п. (2,90%), завершив сессию на отметке 7.700,0. Акции Fast Retailing Co., Ltd. (T:9983) поднялись на 1.070,0 п. (2,17%), закрывшись на уровне 48.200,0, а Eisai Co., Ltd. (T:4523) снизились в цене на 166,0 п. (1,71%) и завершили торги на отметке 9.569,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2363) превысило количество закрывшихся в минусе (1014), а котировки 216 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 3,57% до отметки 17.72.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,37%, или 0,24, достигнув отметки $65,70 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,49%, или 0,35, до $71,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,10%, или 1,20, до отметки $1.185,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,18% до 110,71, а котировки EUR/JPY повысились на 0,15%, достигнув отметки 126,35.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 96,25.