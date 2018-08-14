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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 2,28%
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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 2,28% 

Investing.com Россия 21 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов страхования, коммуникаций и розничной торговли.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 вырос на 2,28%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Furukawa Co., Ltd. (T:5715), которые подорожали на 90,0 п. (5,31%), закрывшись на отметке в 1.785,0. Котировки Suzuki Motor Corp. (T:7269) выросли на 367,0 п. (5,12%), завершив торги на уровне 7.530,0. Бумаги Keio Corp. (T:9008) выросли в цене на 240,0 п. (4,64%), закрывшись на отметке 5.410,0.
Лидерами падения стали акции SUMCO Corp. (T:3436), цена которых упала на 47,0 п. (2,21%), завершив сессию на отметке 2.082,0. Акции Kobe Steel, Ltd. (T:5406) поднялись на 15,5 п. (1,58%), закрывшись на уровне 965,0, а Pioneer Corp. (T:6773) снизились в цене на 2,0 п. (1,50%) и завершили торги на отметке 131,0.
На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2696) превысило количество закрывшихся в минусе (719), а котировки 185 акций практически не изменились.
Котировки акций Suzuki Motor Corp. (T:7269) выросли до исторического максимума, повысившись на 5,12%, 367,0 п., и завершили торги на отметке 7.530,0.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 16,99% до отметки 18.94, достигнув нового месячного максимума.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,03%, или 0,69, достигнув отметки $67,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,94%, или 0,68, до $73,29 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,27%, или 3,20, до отметки $1.202,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,34% до 111,08, а котировки EUR/JPY повысились на 0,30%, достигнув отметки 126,73.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 96,15.
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