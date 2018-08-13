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Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 2,17%
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Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 2,17% 

Investing.com Россия 49 минут назад
Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, холдинговых компаний и промышленности.
На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite подешевел на 2,17%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Jollibee Foods Corp (PS:JFC), которые подорожали на 3,00 п. (1,12%), закрывшись на отметке в 270,00. Котировки LT Group Inc (PS:LTG) выросли на 0,180 п. (1,04%), завершив торги на уровне 17,460. Бумаги Energy Development Corp (PS:EDC) выросли в цене на 0,010 п. (0,14%), закрывшись на отметке 7,000.
Лидерами падения стали акции JG Summit Holdings Inc (PS:JGS), цена которых упала на 4,000 п. (6,84%), завершив сессию на отметке 54,500. Акции DMCI Holdings Inc (PS:DMC) поднялись на 0,460 п. (3,72%), закрывшись на уровне 11,920, а Manila Electric Co (PS:MER) снизились в цене на 12,80 п. (3,48%) и завершили торги на отметке 355,40.
На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (139) превысило количество закрывшихся в плюсе (57), а котировки 39 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,57%, или 6,90, достигнув отметки $1.212,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,28%, или 0,19, до $67,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,27%, или 0,20, до отметки $72,61 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,30% до 7,7495, а котировки USD/PHP повысились на 0,14%, достигнув отметки 53,300.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 96,31.
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