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Близость берега турецкого
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Близость берега турецкого 

Вести Экономика 30 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика» То, что некоторые экономики развивающихся рынков начали «проседать» под влиянием повышения ставки ФРС, не являет собой ничего нового, считает Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития.
Кризисные явления на развивающихся рынках, как правило, обостряются в период роста ставок в США — достаточно вспомнить мексиканский кризис 1994 года или азиатский кризис 1997 года. Отличительная черта кризисных явлений текущего года на развивающихся рынках — это совмещение эффектов ужесточения кредитно-денежной политики США и американского протекционизма. Причем, как показывает пример Турции, фактор американского протекционизма начинает играть не менее, а возможно и подчас более деструктивную роль, чем рост ставок в США.
Действительно, трудно припомнить, когда торговая политика США или других крупнейших стран мировой экономики оказывала столь масштабное влияние на мировые финансовые рынки. В случае с Турцией проблемы в макроэкономической сфере, прежде всего, внешнеторговый дефицит, а также высокий уровень инфляции, заложили основу для обесценения валюты. Торговые ограничения США по отношению к Турции сыграли роль катализатора дальнейшего обесценения турецкой валюты. Рекордная за долгие годы слабость лиры, в свою очередь, стала основой для нового витка нестабильности в связи с тем, что турецкие компании достаточно активно проводили заимствования в иностранной валюте — тяжесть этого корпоративного долга значительно возросла после падения лиры.
Проблема кризисных явлений в Турции заключается в том, что с учетом значимости турецкого рынка, возрастает риск «эффекта домино» для других развивающихся рынков. Основным фактором уязвимости здесь выступает высокий уровень долга (как государственного, так и корпоративного), а так называемые двойные дефициты — счета текущих операций и бюджета. Слабых звеньев с такими проблемами среди развивающихся экономик достаточно — можно, в частности, вспомнить об обращении Аргентины ранее в этом году за финансовой помощью в Международный Валютный Фонд (МВФ).
Несмотря на трудности для рубля, которому надо преодолеть гравитацию движений валют развивающихся стран, макроэкономические индикаторы российской экономики отличаются в выгодную сторону от показателей Турции и большинства других развивающихся рынков. В настоящее время в российской экономике наблюдаются двойные профициты — положительный бюджетный баланс подкрепляется накоплением фискальных и валютных резервов в условиях благоприятных цен на нефть. Уровень госдолга остаётся одним из самых низких среди развивающихся рынков, в то время как инфляция близка к историческим минимумам на уровне немногим выше 2%. Денежно-кредитная и фискальная политика основываются на правилах, что способствовало повышению российского суверенного рейтинга в этом году до инвестиционного.
С другой стороны, есть в российской экономике свои трудности, связанные как с ограничительными мерами стран Запада, так и сохраняющейся зависимостью от динамики цен на нефть. Пока уровень цен на нефть остаётся комфортным, данный фактор во многом смягчает негатив со стороны мировых финансовых рынков. В нынешних сложных условиях на мировых рынках вместо того, чтобы пассивно ждать, пока её не накрыла очередная кризисная волна на развивающихся рынках, Россия могла бы усилить свои позиции благодаря реализации комплекса мер по ускорению роста за счет стимулирования инвестиций и реализации программы открытости со своими торговыми партнерами на основе заключения соглашений о зонах свободной торговли.
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