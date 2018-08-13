ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году в 11,15 млн баррелей в сутки

ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в России в 2018 году до 11,15 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации.

В предыдущем докладе картель также прогнозировал добычу нефти в России в текущем году на уровне 11,15 млн баррелей в сутки.

Согласно докладу ОПЕК, добыча нефти в России в 2017 году составила 11,17 млн баррелей в сутки. Таким образом, добыча нефти в стране в 2018 году может снизиться на 20 тыс. баррелей в сутки, или на 0,2%.

Относительно показателя 2016 года (11,08 млн баррелей в сутки) добыча может увеличиться на 70 тыс. баррелей в сутки.