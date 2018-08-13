Geely может инвестировать 1,9 миллиарда долларов в Lotus

Прошло почти восемь лет с тех пор, как Lotus объявила о планах представить шесть новых моделей, включая Esprit, Elite, Elan и Eterne. Правда амбициозные цели не получилось реализовать по нескольким причинам, в том числе из-за нехватки ресурсов.

С Парижского автосалона 2010 года многое изменилось и теперь контрольным пакетом акций Lotus владеет Geely. Компания ранее потратила более 11 миллиардов долларов на оживление Volvo и теперь рассматривает возможности инвестирования в Lotus не менее 1,9 миллиардов долларов, чтобы позволить компании конкурировать с Porsche и Ferrari . В отчете говориться, что деньги будут направлены на предоставление 200 новых рабочих мест для инженеров и построение завода.

Инвестиции также позволят расширить ассортимент продуктов. Бывший генеральный директор Lotus Жан-Марк Галес заявил, что компания планирует запустить две новые модели в 2020 году. В мае представитель компании предположил, что одно из транспортных средств расположится над Evora и предоставит «эффективность, аэродинамику, маневренность и торможение, работающие вместе в балансе».