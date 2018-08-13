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Geely может инвестировать 1,9 миллиарда долларов в Lotus
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Geely может инвестировать 1,9 миллиарда долларов в Lotus 

Auto.Today 36 минут назад
Фото: Auto.Today
Прошло почти восемь лет с тех пор, как Lotus объявила о планах представить шесть новых моделей, включая Esprit, Elite, Elan и Eterne. Правда амбициозные цели не получилось реализовать по нескольким причинам, в том числе из-за нехватки ресурсов.
С Парижского автосалона 2010 года многое изменилось и теперь контрольным пакетом акций Lotus владеет Geely. Компания ранее потратила более 11 миллиардов долларов на оживление Volvo и теперь рассматривает возможности инвестирования в Lotus не менее 1,9 миллиардов долларов, чтобы позволить компании конкурировать с Porsche и Ferrari. В отчете говориться, что деньги будут направлены на предоставление 200 новых рабочих мест для инженеров и построение завода.
Инвестиции также позволят расширить ассортимент продуктов. Бывший генеральный директор Lotus Жан-Марк Галес заявил, что компания планирует запустить две новые модели в 2020 году. В мае представитель компании предположил, что одно из транспортных средств расположится над Evora и предоставит «эффективность, аэродинамику, маневренность и торможение, работающие вместе в балансе».
Помимо инвестиций, Bloomberg сообщил, что Geely хочет увеличить свою долю в Lotus и ведет переговоры с Etika Automotive.
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