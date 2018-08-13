Ещё
МИД призвал США отказаться от разбалансировки системы контроля вооружений
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
67.90
77.50
77.68
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.99
+0.27 Золото
1204.76
–0.01 РТС
1061.54
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1383
–0.0322
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

МИД призвал США отказаться от разбалансировки системы контроля вооружений 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Москва призывает США отказаться от безответственной линии на разбалансировку международно-правовой системы по контролю над вооружениями, сообщил российский МИД.
"Намерены и далее продолжать планомерную работу по укреплению как КЗХО и ОЗХО, так и всей международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения, формирование которой потребовало от мирового сообщества значительных усилий и продолжалось не одно десятилетие. Призываем Вашингтон отказаться от безответственной линии на ее дальнейшую разбалансировку", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.
Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.
Кроме того, ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему никто не будет спасать рубль127
Вашингтон «убьет» рубль к концу года748
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года239
AliExpress начал блокировать россиян76
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение