МИД призвал США отказаться от разбалансировки системы контроля вооружений

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости . Москва призывает США отказаться от безответственной линии на разбалансировку международно-правовой системы по контролю над вооружениями, сообщил российский МИД

"Намерены и далее продолжать планомерную работу по укреплению как КЗХО и ОЗХО , так и всей международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения, формирование которой потребовало от мирового сообщества значительных усилий и продолжалось не одно десятилетие. Призываем Вашингтон отказаться от безответственной линии на ее дальнейшую разбалансировку", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп

Кроме того, ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.