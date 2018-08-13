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Доходность RUSSIA’27 на прошлой неделе впервые превысила 5%
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Доходность RUSSIA’27 на прошлой неделе впервые превысила 5% 

Прайм 1 час назад
В пятницу падение российских суверенных евробондов продолжилось. Санкционный фактор по-прежнему оказывал основное давление, однако и на глобальном рынке ситуация была в целом негативной — наблюдалось бегство инвесторов в качественные активы, что привело к падению доходности UST10. Суверенные бумаги других стран ЕМ также дешевели. За день длинные суверенные выпуски РФ потеряли еще по 0,5–0,8 п.п. от номинала, а среднесрочные евробонды снизились в цене на 0,2–0,4 п.п. По итогам недели потери составили 3,6–4 п.п. на дальнем конце кривой и 1,6–2,4 п.п. на среднем. Доходности при этом выросли на 30–40 б.п. К концу недели доходность RUSSIA’47 достигла 5,67%, а доходность RUSSIA’27 (YTM 5,01%) в четверг утром обновила исторический максимум — 5,1%, но сразу же резко снизилась и только в пятницу смогла закрепиться выше уровня 5%. Пятилетний CDS-спред вырос еще на 13 б.п. до 170 б.п. — максимум за год.
В ближайшее время динамика российских бумаг, вероятно, все еще будет определяться санкционным фактором, и мы считаем, что до поступления позитивных новостей об изменении некоторых положений законопроекта о санкциях в ходе обсуждения в Сенате, а также до появления сигналов о том планирует, ли Госдеп ввести второй пакет санкций в рамках закона о контроле химического и биологического оружия, российские бумаги едва ли смогут восстановиться в цене. При этом сейчас активы ЕМ остаются под давлением, что может привести к дальнейшему падению котировок.
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