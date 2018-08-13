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Биржи Европы снижаются
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Биржи Европы снижаются на рисках ситуации в Турции для европейского банковского сектора 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые биржи торгуются с отрицательной динамикой, поскольку трейдеры обеспокоены потенциальным влиянием финансового кризиса в Турции на банковский сектор Европы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 падал на 0,52%, до 7627,25 пункта, французский CAC 40 на 0,26%, до 5401,31 пункта, немецкий DAX — на 0,57%, до 12353,98 пункта.
Динамика на фондовых рынках обусловлена обеспокоенностью трейдеров ситуацией в Турции. За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 30%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.
На этом фоне дешевеют акции европейских банков со значительным присутствием в Турции. Так, бумаги, испанского BBVA снижаются в цене на 2,71%, итальянского Unicredit — на 2,06%, голландского ING — на 1,6%. Акции французского BNP Paribas дешевеют на 0,78%, британского HSBC — на 0,19%.
"Несмотря на то, что сама страна имеет ограниченные связи с остальным миром, распространение кризиса в Европу через воздействие на банки является серьезной проблемой", — считает руководитель отдела исследований ADS Securities Константинос Антис (Konstantinos Anthis), чьи слова приводит агентство Market Watch.
Пессимизм инвесторов связан также со скандалом вокруг концерна Bayer. Его бумаги рухнули на 11% после того, как калифорнийский суд присяжных обязал производителя гербицидов Monsanto выплатить компенсацию в размере около 290 миллионов долларов бывшему садовнику, который обвинил компанию в появлении у него злокачественной опухоли из-за производимых ею гербицидов. В июне Bayer объявил о завершении покупки Monsanto.
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