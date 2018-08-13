Появились новые факторы для снижения рубля

Эксперты отметили, что рост курса доллара выше 68 рублей еще не предел

Падение российской валюты в самой ближайшей перспективе, по всей видимости, продолжится, так как появились новые факторы для снижения.

"Если ранее это были только возможные новые экономические санкции со стороны США против России, направленные на госдолг и государственные банки страны, то теперь это падение турецкой лиры, последовавшее за решением США поднять ввозные пошлины на турецкий алюминий и сталь, — рассказал "Российской газете" Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club. — Если фактор антироссийских санкций был уже практически отыгран российским валютным рынком, то "турецкий фактор" ему еще нужно будет "переварить". Также негатива для рубля добавляет и падение мировых цен на нефть, которые опустились к отметке $72 за баррель марки Brent".

По словам эксперта, если в начале торгов понедельника рубль упал в цене сразу на 70 копеек и опустился почти до 69 рублей, то можно ожидать, что в течение дня он продолжит двигаться возле этой отметки и, возможно, опустится ниже нее. По евро можно прогнозировать уровень 77,7-77,8 рубля. Вряд ли рубль уйдет ниже 78 рублей против евро.

На российском фондовом рынке наметилось некоторое укрепление по рублевому индексу Мосбиржи, долларовый индекс РТС при этом продолжает падать. Вероятно, обновления новых локальных минимумов по российским индексам в ближайшие дни все же не произойдет.