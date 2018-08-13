Внешнеторговый оборот Башкирии вырос до 2,7 млн долларов

Согласно данным Башкортостанской таможни, этот показатель вырос на 9,7% в сравнении с учетным периодом прошлого года. Сальдо торгового баланса положительное — около 1,8 млрд долларов.

Активнее торговля идет со странами дальнего зарубежья. В данном секторе экспорт составил 1,56 млрд долларов, импорт — 395 млн долларов. Экономическое сотрудничество со странами СНГ идет менее активно — 667 млн долларов и 68 млн долларов соответственно.

Республика продает, в основном, топливно-энергетические товары (1,3 млрд долларов), продукция химической промышленности и каучук (386 млн долларов), товары машиностроения (349 млн долларов). Ввозится преимущественно машиностроительная (262 млн долларов) и химическая (91 млн долларов) продукция.

Первые три позиции среди основных стран-партнеров Башкирии по уровню товарооборота занимают Латвия (453 млн долларов), Белоруссия (412 млн долларов) и Китай (290 млн долларов).

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