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Внешнеторговый оборот Башкирии вырос до 2,7 млн долларов
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Внешнеторговый оборот Башкирии вырос до 2,7 млн долларов 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Согласно данным Башкортостанской таможни, этот показатель вырос на 9,7% в сравнении с учетным периодом прошлого года. Сальдо торгового баланса положительное — около 1,8 млрд долларов.
Активнее торговля идет со странами дальнего зарубежья. В данном секторе экспорт составил 1,56 млрд долларов, импорт — 395 млн долларов. Экономическое сотрудничество со странами СНГ идет менее активно — 667 млн долларов и 68 млн долларов соответственно.
Республика продает, в основном, топливно-энергетические товары (1,3 млрд долларов), продукция химической промышленности и каучук (386 млн долларов), товары машиностроения (349 млн долларов). Ввозится преимущественно машиностроительная (262 млн долларов) и химическая (91 млн долларов) продукция.
Первые три позиции среди основных стран-партнеров Башкирии по уровню товарооборота занимают Латвия (453 млн долларов), Белоруссия (412 млн долларов) и Китай (290 млн долларов).
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