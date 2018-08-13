«Эксперт РА»: объем премий директ-страхования без учета ОСАГО достигнет 6 млрд рублей по итогам года

Об этом говорится в новом исследовании рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).

«Поддержку сегменту окажет активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, личный кабинет страхователя и мобильные приложения)», — говорится в обзоре «Директ-страхование в России в 2017 году: высокотехнологичный рост».

Под директ-страхованием RAEX понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через Интернет или кол-центр без участия посредников — страховых агентов.

По итогам 2017 года объем сегмента директ-страхования без учета ОСАГО в абсолютном выражении прибавил 0,7 млрд рублей и достиг 5,3 млрд рублей. Темпы прироста взносов сегмента (15%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (8,3% за 2017 год по сравнению с 2016-м), констатируют аналитики.

«Основной вклад в прирост взносов по директ-страхованию в 2017 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+393 млн рублей) за счет восстановления туристического потока на фоне относительной стабилизации курсов иностранных валют и страхование автокаско (+375 млн рублей) в результате активного развития электронных технологий продаж страховых продуктов)», — уточняется в исследовании.

Крупнейшими видами страхования по доле взносов в сегменте директ без учета ОСАГО на протяжении двух последних лет являются страхование автокаско (41% за 2017 год), страхование выезжающих за рубеж (32% за 2017 год) и ДМС (10% за 2017 год).

При этом, доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года, что стало следствием перехода части продаж в «онлайн».