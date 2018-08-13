Россиян оставили без дешевой рыбы из-за китайцев и европейцев

Повышенный спрос на российский минтай в Китае и Европе привел к подорожанию этой рыбы в России — за год цены подскочили на четверть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минсельхоза.

Средняя оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке в августе составила 78 рублей за килограмм, хотя еще год назад она была равна 63 рублям. В центральных регионах России эта рыба подорожала с 75 до 94 рублей за килограмм. При этом розница пока не успела полностью отреагировать на повышение оптовых цен из-за летнего спада продаж.

Увеличение оптовых цен, в частности, связывают с увеличением спроса на филе минтая в Китае. Раньше там в основном закупали целые тушки, а потому уже экспортировали их в виде филе. Теперь же ситуация изменилась, и китайские переработчики готовы платить за минтай больше, чем российские потребители.

При этом в Европе спрос на минтай сейчас даже превышает предложение. Это, в частности, связывают с тем, что в мире сокращается вылов трески.

Минтай является одним из самых доступных по цене видов рыбы и находится на третьем месте по популярности у россиян после лососевых и сельди. Потребление минтая достигает 2,59 килограмма на душу населения в год.