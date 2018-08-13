«Альтернативы повышению стоимости билетов у авиакомпаний не остается»

«Никаких оценок по цифрам сказать не могу, потому что факторы [падение рубля, рост цен на топливо], к сожалению, прогнозированию не поддаются. Расходы у авиакомпаний действительно растут практически по всем статьям, что называется от А до Я. Сегодня самыми дорогими статьями расходов для авиакомпаний являются расходы на лизинг воздушных судов и на топливное обеспечение.

Мы понимаем, что стоимость лизинга будет меняться пропорционально курсу доллара: чем дороже доллар, тем дороже в рублях будет обходиться лизинг воздушных судов. При этом абсолютно очевидно, что значительная часть выручки российских авиакомпаний зарабатываются в рублях, поэтому у авиаперевозчиков возникает некий разрыв между доходами и расходами.

Очень важная статья расходов — авиационное топливо — сейчас, к сожалению, демонстрирует динамику достаточно неблагоприятную: идет рост по сравнению с прошлым годом более, чем на четверть. И сейчас цены назад вниз не откатываются. Это все приводит к тому, что у авиакомпаний и раньше не было особых ресурсов для того, чтобы перекладывать на себя постоянно возникающие дополнительные издержки, а теперь же абсолютно очевидно, что альтернативы повышению стоимости билетов, у авиакомпаний не остается. Кто-то может повышать сам тариф, кто-то будет увеличивать топливный сбор, но в любом случае это явление неизбежно.

Кроме того, авиакомпании будут постепенно, но увы неизбежно, переводить все большее количество услуг из разряда „включено в стоимость билета“ в разряд дополнительных. Таким образом, мы, к сожалению, на ряде авиакомпаний уже сейчас можем пообедать только за дополнительную плату и нельзя исключать, что количество перевозчиков, предлагающих такой сервиз за дополнительные деньги, будет только расти.

Очевидно, что эта ситуация, если рост цен окажется высоким, приведет к снижению пассажиропотока, а снижение пассажиропотока неизбежно обернется тем, что кто-то из авиаперевозчиков, сделавших слишком оптимистичные прогнозы по парку воздушных судов, не сможет продолжить операционную деятельность и будет вынужден покинуть рынок.

Мы также видим, что давно обсуждается вопрос установления нулевой ставки НДС при выполнении перелетов по внутрироссийским линиям. Обсуждаются разные варианты внедрения этой льготы. Один из них предусматривает, что будут обнулены ставки на всех внутрироссийских линиях. Это бы дало возможность авиакомпаниям переложить на выпадающий НДС свои очень растущие расходы, и тем самым не повышать тарифы даже в столь неблагоприятных внешних условиях.

Есть и другие варианты: они предусматривают увеличение НДС до базового уровня — сейчас это 10%. Соответственно, после принятия 20% ставки НДС для авиакомпаний, выполняющих полеты через московский авиационный узел, НДС может увеличиться именно до 20%. С учетом того, что три пассажира из четырех, выполняя свой полет, так или иначе путешествуют в Москву или через столицу, можно будет с полной уверенностью сказать, что и за счет этой меры цены на большинстве рейсов повысятся примерно на 10%. Это обернется неизбежным сокращением пассажиропотока, что вызывает определенные вопросы: почему правительство, с одной стороны, выделяет миллиарды рублей для того, чтобы субсидировать авиаперевозки, десятки миллиардов рублей на развитие наземной аэропортовой инфраструктуры, а с другой стороны, не принимает меры, которые позволили бы замедлить рост цен на авиабилеты и сделать авиаперевозки более доступными.

Я говорю о том, что существуют макроэкономические факторы, которые правительство напрямую не контролирует (курс рубля устанавливается на бирже, стоимость нефтепродуктов также устанавливается на бирже, но зависит и от того, какова нагрузка в виде налогов и акцизов в стоимости тонны топлива), но при этом у правительства есть возможность напрямую обнулить НДС на внутренних авиалиниях и сделать перевозки более доступными, то есть подержать авиакомпании, а есть возможность сделать ставку 20% и тем самым обрушить авиаперевозки на внутренних линиях. Грубо говоря, если существенный рост издержек авиакомпаний можно будет парировать только ростом стоимости билетов, то это приведет к сокращению пассажиропотока. В свою очередь, сокращение пассажиропотока может привести к тому, что какие-то из авиакомпаний, не получая стабильную выручку от продажи билетов, будут вынуждены покинуть авиарынок. Как мы видим, факторов, которые должны сложиться вместе, чтобы привести к этому печальному сценарию, достаточно много».