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Полет доллара: курс превысил 68 рублей впервые за два года
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Полет доллара: курс превысил 68 рублей впервые за два года 

Украина.ру 10 минут назад
Фото: Украина.ру
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск вырос на 1,31 рубля, составив 68,2 рубля. Последний раз доллар достигал этой отметки в апреле 2016 года.
В свою очередь, курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей. Перед выходными средневзвешенный курс американской валюты составлял 66,9 рубля за доллар.
Рубль начал падение с середины прошлой недели после сообщений о новых санкциях США против России. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит до 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта «вернется на место».
При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. В этом случае доллар может вырасти до 72 рублей и закрепиться на этой отметке.
На прошлой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы, обвинив Россию в использовании химоружия в Солсбери, не предъявив никаких тому доказательств.
Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения. Санкции второй волны включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта.
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