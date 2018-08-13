Полет доллара: курс превысил 68 рублей впервые за два года

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск вырос на 1,31 рубля, составив 68,2 рубля. Последний раз доллар достигал этой отметки в апреле 2016 года.

В свою очередь, курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей. Перед выходными средневзвешенный курс американской валюты составлял 66,9 рубля за доллар.

Рубль начал падение с середины прошлой недели после сообщений о новых санкциях США против России. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит до 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта «вернется на место».

При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. В этом случае доллар может вырасти до 72 рублей и закрепиться на этой отметке.

На прошлой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы, обвинив Россию в использовании химоружия в Солсбери, не предъявив никаких тому доказательств.