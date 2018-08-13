Турецких блогеров заподозрили в преднамеренном обвале лиры 

По данному факту начались прокурорские проверки. Если информация подтвердится, то блогерам грозит уголовное преследование. В МВД считают, что авторы постов «создавали негативное восприятие экономической ситуации в стране» и занимались манипуляциями в валютной сфере. Провокационные посты могли в некоторой степени повлиять на рост доллара к лире.
В конце прошлой недели сообщалось, что турецкая валюта обесценилась на 4% по отношению к доллару. При этом эксперты говорили, что на волатильность курса повиляло заявление Дональда Трампа, который распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции.