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Средневзвешенный курс доллара вырос до 66,87 рубля
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Средневзвешенный курс доллара вырос до 66,87 рубля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Средневзвешенный курс доллара, по которому Банк России устанавливает официальный курс, на 11.30 мск в пятницу, 17 августа, вырос на 1,4 копейки — до 66,8757 рубля.
Такие данные передает «Финмаркет».
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Комментарии  Ещё 13 источников 
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