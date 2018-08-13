Доллар взял отметку в 68 рублей, обновив двухлетний максимум

Курс доллара на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) впервые с 2016 года превысил отметку в 68 рублей и по состоянию на полдень 13 августа после незначительного снижения торгуется на уровне 67,8 рублей.

После относительно стабильного состояния курс американской валюты, державшийся на протяжении большей половины прошлой недели уровень в 63 рубля, начиная с четверга, 9 августа, резко пошел верх, подорожав в пятницу сразу на 2 рубля 69 копеек, а в субботу вплотную приблизился к отметке в 67 российских рублей.

78-рублевый барьер на сегодняшних торгах преодолела и европейская валюта, которая по сравнению с курсом за 9 августа показала рост сразу на 4 рубля 20 копеек. В полдень 13 августа за нее предлагают около 77,3 рубля.

По мнению аналитика компании «Альпари» Владислава Антонова , существенное давление на рубль оказывает начавшееся снижение котировок на нефть марки Brent — с середины прошлой недели цена на нее упала практически на 2 доллара за баррель.

«Промежуточная цель для доллара США на отметке 67,75 рубля достигнута. Следующая цель для американской валюты находится на уровне 71,5 рубля. Если рубль сохранит нисходящее движение, то пара USD/RUB к 3 марта 2019 года будет торговаться на уровне 77 рублей», — считает эксперт.

Еще одним негативным фактором, тянущим рубль ко дну, стала стремительно дешевеющая турецкая лира, которая под гнетом экономических санкций США за несколько дней торгов обвалилась по отношению к доллару более чем на 20%.

Дальнейшее удешевление турецкой валюты и разрастание экономического кризиса в этой стране может серьезно ударить по некоторым европейским банкам, считает аналитик компании FxPro Александр Купцикевич