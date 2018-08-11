Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вести торговлю с рядом своих союзников, в том числе и с Россией, в национальной валюте. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, турецкий лидер планирует перейти на расчеты в нацвалюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, к которым он отнес Китай, Россию, Иран и Украину.

"Если страны Европы тоже захотят избавиться от оков доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты", — добавил Эрдоган.

Он также заявил, что не приемлет миропорядок, при котором в условиях экономической войны на страны оказывают давление угрозами санкций. Эрдоган предупредил, что «удар ниже пояса» в отношении Турции еще никому не приносил успеха.

"Любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это", — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что перед Турцией стоят амбициозные задачи в экономике, и ничто не заставит Турцию отказаться от них.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро.