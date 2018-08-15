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Россия дала положительный ответ на призыв Эрдогана о торговле в нацвалютах
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Россия дала положительный ответ на призыв Эрдогана о торговле в нацвалютах 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в ходе телефонных переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным никаких запросов о финансовой помощи не поступало и гипотетические рассуждения на эту тему невозможны.
Запроса о финансовой помощи не было
На брифинге 13 августа Пескова спросили, не было ли от Анкары запросов о финансовой помощи в связи с экономической ситуацией в Турции.
«Нет, никаких просьб не поступало, — ответил Песков. — Всегда обсуждаются конкретные большие проекты, которые активно фигурируют на повестке дня. Обсуждаются такие энергетические проекты, как газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Наряду с этим есть совместный инвестиционный фонд, деятельность которого нужно наполнять конкретикой, наши компании активно действуют на взаимной основе. Вот эти вопросы традиционно обсуждаются».
Торговля с Турцией будет осуществляться в национальных валютах
Дмитрий Песков, ответивший на призыв Эрдогана вести торговлю с использованием национальных валют, отметил, что Россия старается реализовать это в торговле со всеми странами. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на двусторонних переговорах с Турцией эта тема неоднократно поднималась на повестке дня, но реализация этой модели на практике требует скрупулезной проработки.
В субботу, 11 августа президент Эрдоган заявил о начале Турцией работ в направлении ведения торговли в национальных валютах с Китаем, Россией, Украиной.
Комментарии читателей:
HAKİKAT: Эту мысль подсказал миру Эрдоган.
muratti: Неужели до сих пор не начали эту торговлю в нацвалютах?
tatar ramazan: Когда с Китаем, Россией и Ираном будет идти торговля в национальных валютах, мы во многом решим проблему доллара…
Demir Diken: Я призываю всех патриотов бойкотировать товары США. Канадцы сейчас бойкотируют американские товары. Я тоже многие годы бойкотирую продукцию Apple, вредную для здоровья Coca-Cola и прочее.
mesohorlu: Demir Diken, отправлено с Apple iPhone.
0101010: Российский уголь покупают за доллары, надеюсь, в этом году такого не будет.
abd nin sonu yakın: Близится конец США. В любом добре есть зло и в любом зле есть добро.
kobra: Если мы будем покупать природный газ за рубли, этого будет достаточно. А русские свой отдых в Турции будут оплачивать рублями. Взаимная выгода.
dengesiz: Россия, Иран, Турция, Китай — если мы захотим, мы сотрем США с лица земли, дай бог, наступят и эти времена.
avatar: Пусть начнется, наконец, торговля в национальных валютах, и ценность доллара для других стран упадет.
atasözü: Не нужно верить Путину и русским.
misafir: atasözü, а кому верить? США, странам ЕС?
Sıradan Biri: Мы на правильном пути. Что такое доллар, когда есть национальные валюты.
kartal: Нужно срочно создать азиатский союз и перейти к единой валютной единице. Россия, Иран, Китай, Азербайджан, Турция и тюркоязычные государства должны использовать единую валюту. Тогда увидим, что станет с долларом и евро.
Çorumlu Şevket: Россия боится Америки не меньше нашего! Не обращайте внимания на их громкие слова!
Yok Oluş: Çorumlu Şevket, мы поэтому не вышли из Африна и не освободили Брансона, потому что боимся США? Или причиной нашего сближения с Россией был страх перед США? Или перенос американского посольства в Иерусалим мы не поддержали, потому что тоже боимся США? Сколько тебе лет, дитя?
Say: Мы покупаем у России товаров на сумму 22 миллиарда долларов, а они у нас — максимум на шесть миллиардов. Вы сначала закройте этот разрыв за счет той же России, Китая. Поразительно, как мы зависимы извне.
vatan: Россия — самая разумная страна, с которой мы в данный момент можем строить сотрудничество. Потому что мы находимся в одном регионе, сейчас у нас одни интересы. Россия не желает вреда Турции. %100 TÜRK: Закройте Инджирлик, создайте совместную базу с Россией, закройте проливы для США, запретите их валюту, этого будет достаточно, чтобы они осознали силу Турции… Объявите всему миру, что с этим бизнесменом-психопатом невозможно построить диалог.
çok beklersin:%100 TÜRK, Инджирлик никто не закроет. Эрдоган давно бы сделал это, если бы мог.
yörük oğlu: Причина повышения доллара заключается не в том, что Эрдоган не может управлять страной, а в том, что США не могут управлять Эрдоганом… Это если коротко…
Cesur: Это будет самым серьезным ударом по США, нужно немедленно начинать.
Hasan: Что мы будем продавать России взамен на покупаемый у России природный газ и нефть? Помидоры? Ха-ха.
Hasan Muhammet: Hasan, разве мы экспортируем в Россию только помидоры? Российские туристы приезжают сюда отдохнуть бесплатно? При заказе путевки они будут платить не долларами, а лирами или рублями.
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