«Европлан» предлагает Chevrolet в лизинг на спецусловиях

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева , предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям особые условия лизинга на американские автомобили премиум-класса Chevrolet. „Экономия при приобретении автомобилей Chevrolet в лизинг в „Европлане“ превышает 2 млн рублей. Предложение суммируется со скидками, которые могут предложить официальные дилерские центры“, — подчеркивается в релизе финорганизации.

Например, внедорожник Chevrolet Tahoe рекомендованной стоимостью от 4,15 млн рублей можно приобрести с экономией по акции в 957 066 рублей и экономией по налогам в 1 070 357 рублей.

Спортивный Chevrolet Camaro рекомендованной стоимостью от 2,99 млн рублей можно приобрести с экономией по акции в 364 187 рублей и экономией по налогам в 944 636 рублей.

Акция действует до 31 августа 2018 года во всех регионах России и распространяется на весь модельный ряд марки.