Преступники из даркнета становятся все больше трейдерами

Сегодня доминирующим фактором стала спекуляция на рынках криптовалют. Она пришла на замену попыткам уйти от наказания через анонимность. Впрочем, это не значит, что преступники прекратили использовать биткоин. Общий объем транзакций, связанных с незаконным использованием, существенно вырос с 2013 года.

По словам Лилиты Инфанте специального агента из Управлении по борьбе с наркотиками США, соотношение легальной и незаконной деятельности, связанной с оборотом биткоина сильно изменилось.

Инфанте считает, что даркнет представляет наибольший интерес в проведении расследований, поскольку «подпольный рынок» является одной из самых больших групп, использующих биткоин в качестве платежного инструмента. Транзакции являются анонимными, поэтому их нелегко отследить, в то время как децентрализованный учет устраняет необходимость в банках и правительствах, что также означает отсутствие компании, которая могла бы быть вызвана в суд при расследовании.

Дарк веб, где продаются нелегальные товары, функционирует исключительно в криптовалюте. Тенденция прошлого года заключается в том, что преступные организации, такие как наркокартели, стали все чаще использовать цифровые валюты для проведения своих операций и отмывания денег для трансграничных переводов, поскольку это дешевле, быстрее и куда более безопаснее для них.

Впрочем, стоит отметить, что представители криминальных кругов предпочитают работать с криптовалютами также и в области спекуляций. Несмотря на то, что их деятельность, во много, поддерживает стабильность цен на цифровые монеты, одновременно популярной является работа по созданию пампов с последующей фиксацией прибыли или же игра на понижение.

Получается, что актуальное поведение рынка криптовалют во многом зависит от потребностей представителей темной стороны. Также не стоит забывать тот факт, что пока криптовалюты волатильны — они будут оставаться излюбленным средством спекулянтов, львиная доля которых имеет отношение к преступным синдикатам.

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текст: Евгения Лиходей, фото: Jarretera / Shutterstock