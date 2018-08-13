Погрузка нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-июле 2018 года составила 143 млн тонн

МОСКВА, 13 августа. / ТАСС /. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-июля 2018 года составила 142,97 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года (-0,4%).

Согласно данным ГВЦ РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период упала на 9,6%, до 25,66 млн тонн. В январе-июле 2017 года было погружено 28,4 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 18% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.

Бензина моторного (автомобильного) неэтилированного погружено 17,68 млн тонн (-2,2%). От общего объема погрузки нефти и нефтепродуктов доля бензина моторного составляет 12%. Зимнего дизельного топлива (с температурой вспышки ниже 61с) погружено на 14,3% меньше — 11,27 млн тонн. Доля погрузки достигла 8%. Погрузка сырой нефти выросла на 0,8%, до 12,68 млн тонн, что составляет 9% совокупного объема.

По итогам января-июля погрузка газойля выросла на 82,9%, кокса нефтяного — на 36,8%, остатков нефтяных тяжелых — в 2,7 раза.

По итогам 2017 года погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России составила 245,4 млн тонн, что ниже 2016 года на 0,9%. В том числе, топочного мазута погружено 46,33 млн тонн (-9,7%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного — 31,27 млн тонн (-2,9%), сырой нефти — 21,91 млн тонн (+4,2%).