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Американский косметический гигант Revlon откажется от креативного партнера и создаст инхаус-агентство
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Американский косметический гигант Revlon откажется от креативного партнера и создаст инхаус-агентство 

Sostav.ru 52 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Кампания Live Boldly. Фото с сайта Revlon
Компания Revlon и агентство Grey решили не продлять контракт, который закончился в июне. Глава косметического гиганта Дебра Перельман заявила, что глобального креативного партнера заменит инхаус-агентство The Red House. Оно будет работать над созданием контента и позволит повысить эффективность затрат, пишет Ad Age.
Разрыв отношений произошел на фоне снижения квартальной выручки Revlon на 6%, которая не оправдала ожидания аналитиков. Продажи флагманского бренда Revlon, который обслуживало Grey, упали сразу на 11%. Перельман объяснила неудачи сбоями в системе планирования SAP и снижением потребления.
Оптимизация затрат является важнейшей задачей для компании, чей убыток за год увеличился почти в три раза и по итогам II квартала достиг 122,5 млн долларов. Помимо флагманского бренда снижение продаж показал парфюмерный бизнес (Revlon лишилась нескольких лицензий). Зато Elizabeth Arden прибавил 5%, остальные марки (включая Almay) — 3%. Успешным период оказался для китайского рынка (+46%) и сегмента беспошлинной торговли (+35%).
Напомним, в мае Revlon объявила о пересмотре медиапланирования и баинга на глобальном уровне. Mediacom, которое сотрудничало с компанией на протяжении семи лет, отказалось от участия в тендере. Новым партнером стало Initiative, входящее в IPG Mediabrand. Его соперниками были OMD (Omnicom) и Havas.
Целями Revlon в ближайшей перспективе являются укрепление брендов и работа над каналами коммуникации и сбыта. Компания стремится к тому, чтобы ее продукция была широко доступна как в офлайне, так и в интернет-магазинах. Владелец брендов Elizabeth Arden, Elizabeth Taylor, Cutex, Almay усиливает команду топ-менеджеров, делая ставку на e-commerce, digital маркетинг, данные и аналитику. Эти сферы играют важнейшую роль в продвижении вперед, заявила Перельман.
В 2016 году компания потратила на рекламу 400 млн долларов. В прошлом году рекламный бюджет только одного бренда, Revlon, в США составил 59 млн долларов, подсчитали в Kantar Media.
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