США не заморозят российские инвестиции в госдолг страны, считает эксперт

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости . Сокращение вложений РФ в госдолг США обусловлено как рыночными, так и политическими причинами, заявил РИА Новости генеральный директор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев . При этом, по мнению эксперта, США вряд ли пойдут на заморозку российских инвестиций в американские госбумаги.

В воскресенье первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на телеканале «Россия 1», что Россия в ответ на новые санкции США продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и увеличивать расчеты в национальной валюте.

В июле Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и Россия выбыла из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов.

"Ужесточение монетарной политики в США и неизменный рост учетной ставки ФРС , который с высокой долей вероятности продлится еще более года, делают текущие инвестиции в казначейские облигации США убыточными, поскольку стоимость обращающихся на рынке бумаг всегда падает по мере роста процентных ставок", — прокомментировал Лосев.

"Внутриполитические причины также очевидны: поскольку в американских доктринальных документах высшего уровня Россия названа противником США, помогать американскому Минфину финансировать растущие расходы Пентагона ЦРУ и прочих ведомств, направленные в том числе на сдерживание России и санкционное давление, не только противоестественно, но и политически ошибочно", — подчеркнул эксперт.

Он считает маловероятным, что США пойдут на заморозку российских вложений в свои госбумаги. «Структуры хранения валютных резервов Банк России не раскрывает, но в любом случае заморозка в США депозитарных счетов центробанка суверенной страны — это сверхопасный прецедент, как для самого Казначейства США, так и для мировой финансовой системы в целом, который повлечет непредсказуемые, но явно негативные последствия для рынка американского госдолга», — сказал Лосев.

При этом, по его мнению, рыночных альтернатив казначейским облигациям США пока нет. Бумаги других стран, сопоставимых по кредитному качеству, не могут сейчас заменить американские бумаги, так как дают крайне низкую или отрицательную доходность, а валюты развитых стран сейчас находятся под риском существенного ослабления к доллару, поэтому принесут держателям двойные убытки при сравнении с казначейскими облигациями США.

"Единственная страна, куда можно и нужно перенаправить российские сбережения — это сама Россия", — заключил Лосев.